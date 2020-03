Cammino di Francesco e Tommaso, Fasciani (Fdi) soddisfatta del dietrofront di Giovagnorio

Tagliacozzo. “Sono contenta che l’amministrazione comunale di Tagliacozzo abbia deciso, dopo il mio intervento, di fare marcia indietro e aderire al Cammino di Francesco e Tommaso”. Ad affermarlo è Benedetta Fasciani, esponente di Fratelli d’Italia.

“Non è mia intenzione dettare l’agenda politica del paese, ma il dietrofront del sindaco è indicativo, avendo disertato quattro incontri su cinque che riguardassero il suddetto cammino” continua Fasciani. “Quello che ho a cuore è l’interesse della città di Tagliacozzo, perché, avendo fatto diversi cammini nel mondo, mi rendo conto concretamente dell’importanza che questi percorsi hanno nell’indotto turistico-sportivo e l’attrattività che rappresenterebbero per un paese che vive di turismo il solo mese d’agosto”.

“Vorrei ricordare inoltre al sindaco Giovagnorio, che mi accusa di ‘contrarietà a tutti i costi’, che in questi suoi quattro anni di amministrazione il mio unico intervento è stato quello di qualche giorno fa, che fortunatamente è servito a farlo riflettere per far inserire Tagliacozzo nel cammino. Quindi forse, “nonostante” il mio ruolo istituzionale sovracomunale, dovrei intervenire più volte su questioni tagliacozzane (t minuscola, come la lingua italiana insegna). Prediligo i fatti alle polemiche, pertanto ringrazio il sindaco per aver compreso l’errore ed avere di fatto corretto la propria volontà” conclude Fasciani.