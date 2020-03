Cammino di Francesco e Tommaso, Fasciani (FdI): altra occasione persa per il turismo di Tagliacozzo

Tagliacozzo. “Il 2019 è stato l’anno del turismo lento, in quell’occasione l’allora Ministro Franceschini affermò “Investire sul turismo sostenibile è una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che fanno del nostro paese un luogo unico”. È quanto sottolinea Benedetta Fasciani, vicecoordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia e membro della segreteria del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Quando si parla di turismo lento”, precisa la Fasciani in merito al progetto a cui hanno aderito i comuni di Celano, capofila del progetto, Ovindoli, Castelvecchio Subequo e Sante Marie, “il primo pensiero porta al variegato mondo dei cammini e sentieri: si tratta infatti di un trend in costante crescita e i numeri lo testimoniano. I camminatori dal 2017 al 2018 sono cresciuti del 37,3%. Il più noto al mondo, il cammino di Santiago, è passato dai 55mila pellegrini del 2000, ai 300mila del 2017: ma anche nel nostro paese, uno dei cammini storici, la via Francigena, testimonia perfettamente questa tendenza.

“Secondo i dati elaborati da Terre di Mezzo, nel giro di tre anni le presenze su via Francigena, via di San Francesco, Cammino di San Benedetto, via degli Dei, Cammini Francigeni in Sicilia e via Romeo Germanica, sono quasi raddoppiate”, spiega la vicecoordinatrice provinciale del partito di Giorgia Meloni, “mi domando quindi, qual’e la motivazione che ha portato l’attuale amministrazione comunale di Tagliacozzo a non aderire al “Cammino di Francesco e Tommaso” oltretutto essendo Tagliacozzo il paese ospitante della salma del Beato. Il cammino attraverserà tre regioni stupende dal punto di vista naturalistico e paesaggistico: Umbria, Lazio e Abruzzo. Mi domando ancora”, conclude, “come non sia possibile diversificare l’offerta turistica, sia per quanto riguarda il periodo temporale, dato che che la maggiore affluenza turistica a Tagliacozzo (forse unica) si registra solo ed esclusivamente nel mese di agosto, sia per la scelta (monotematica). Eppure, non serve andare a prendere esempi del nord Italia, perché a pochi chilometri di distanza da Tagliacozzo, abbiamo l’esempio tangibile di turismo lento che funziona, che genera ricchezza, che dà lustro alle nostre zone: il Cammino dei Briganti”.