Tre atleti testano sul cammino dei Briganti un carrellino in fibra di carbonio per una spedizione in Cile

Sante Marie. Partono alla scoperta del cammino dei briganti con un carrellino in fibra di carbonio pronto a volare in Cile.

Le temperature non troppo rigide di questi giorni stanno richiamando camminatori da tutta Italia e non solo che si mettono in movimento sulle tracce dei briganti. Solo qualche giorno fa è terminato il cammino di un gruppo di rappresentanti dell’associazione Runtolife e dell’associazione Trekkultura di Napoli che sono partiti da Sante Marie e in soli tre giorni hanno percorso 93 chilometri tra le bellezze della Marsica e del reatino.

Con loro hanno portato una carrellino molto leggero, realizzato da una società Toscana con una speciale fibra di carbonio, con dentro il necessario per i pasti. L’obiettivo è stato quello di testarlo e prepararlo per un altro grande viaggio. I tre, infatti, lo utilizzeranno per un cammino in Cile che a breve faranno. Grazie al cammino dei briganti hanno potuto constatare la validità di questo speciale compagno di viaggio che non abbandoneranno.