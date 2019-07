La camminata per la vita a Sante Marie conquista tutti, raccolti fondi per il reparto di Oncologia di Avezzano

Sante Marie. Tutti insieme in cammino per la vita. È stato un pomeriggio all’insegna della solidarietà quello andato in scena mercoledì a Sante Marie. Il comitato pari opportunità, in collaborazione con il Comune di Sante Marie, ha organizzato la seconda edizione della “Passeggiata per la vita” con lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della prevenzione. L’evento è iniziato alle 18 con il raduno dei partecipanti e delle partecipante in piazza Aldo Moro. La presidente del comitato pari opportunità, Simonetta Lattanzi, ha ringraziato tutte le donne che hanno contribuito all’organizzazione e spiegato l’obiettivo di questa seconda edizione.

“Lo scorso anno con la passeggiata abbiamo contribuito in collaborazione con l’associazione I Girasoli ad acquistare caschetti anticaduta per le donne in terapia oncologica”, ha evidenziato Lattanzi, “quest’anno acquisteremo un’attrezzatura per il reparto di oncologia dell’ospedale Santi Filippo e Nicola di Avezzano. Abbiamo avuto un colloquio con i responsabili dell’unità operativa che si sono detti soddisfatti della nostra iniziativa. Siamo da sempre vicine a queste cause e ricordiamo con immenso affetto il presidente Angela Marchionni che purtroppo non è più con noi”.

Il sindaco, Lorenzo Berardinetti, ha ringraziato per l’operatività il comitato pari opportunità e si è detto pronto “a sostenere nuovi appuntamenti resi possibili sempre grazie alla sinergia di più forze. Giornate come queste animano il paese e hanno sempre un fine solidale”. La camminata, alla quale hanno preso parte oltre 150 persone, ha attraversato il centro storico di Sante Marie e si è conclusa in piazza Aldo Moro con pasta party e balli di gruppo.