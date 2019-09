Camionista malmenato dal titolare dell’azienda, il giovane straniero era arrivato tardi per caricare la merce

Avezzano. Malmenato dal titolare dell’azienda perché arriva tardi per caricare la merce. E’ quanto capitato a un camionista in uno stabilimento del Fucino di Avezzano dove il giovane autotrasportatore era arrivato per un lavoro di trasporto per la sua ditta. Il giovane è finito in ospedale a causa delle lesioni riportate dal pestaggio.

A farne le spese un autotrasportatore di nazionalità straniera. Secondo la ricostruzione, doveva prelevare prodotti agricoli e trasportarli nel Nord Italia. Dopo essere giunto sul posto, ha comunicato a un dipendente che, dovendo caricare prodotti agricoli anche per altre ditte del Fucino, si sarebbe allontanato per provvedere in tal senso per poi tornare a caricare i loro prodotti. Improvvisamente ha visto il titolare scargliarsi contro di lui e rivolgersi nei suoi confronti dicendogli “marocchino di merda”.

E’ stato colpito diverse volte con schiaffi sul volto e calci. A quel punto, alcune persone presenti sono intervenute per fermarlo. Il marocchino è fuggito quando ha visto l’uomo salire su un muletto cercando di investirlo. Tutto ciò è avvenuto all’interno del magazzino. Il giovane autotrasportatore per mettermi in salvo è scappato verso l’esterno passando dalla finestra del magazzino e, quindi, è salito sul suo automezzo per cercare di andare via. Tuttavia, un autoveicolo, posizionato davanti al suo gli ha impedito di andare via.

Quindi, è scappato a piedi e dopo aver percorso circa due chilometri ha raggiunto un bar nella frazione di Paterno di Avezzano, dove un connazionale lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. E’ stato medicato al volto a causa delle ferite riportate ed è stato dimesso. Al fatto, secondo la denuncia del giovane, assistito dall’avvocato Mario Del Pretaro e che si è recato in caserma ad Avezzano, avrebbero assistito molti testimoni, presenti all’interno del magazzino.