Camion uscito di strada sulla Tiburtina, conducente ubriaco: denunciato e patente sospesa

Celano. Era ubriaco alla guida del camion e per questo gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.

Si tratta di S.R., 57 anni di Celano. L’uomo è stato sottoposto agli specifici esami del caso ed è stato trovato con circa 2.50 g/l di livello di alcol nel sangue. Un livello ben oltre a quello consentito per poter guidare un mezzo su strada.

Per condurre l’intervento, sul posto è arrivata la pattuglia dei carabinieri di Pescina, al comando del luogotenente Rocco Alì. I carabinieri hanno predisposto gli esami sul conducente del mezzo che viaggiava in direzione di Celano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come anticipato da Marsicalive, il camion prima ha sbandato per diversi metri e poi è finito fuori strada. Il rimorchio, carico di brecciolino è finito di traverso sulla strada.

Proprio contro il rimorchio si è scontrata una ragazza di Celano alla guida della sua auto, ch eprocedeva in direzione di Avezzano. Il rimorchio si è ribaltato lasciando sull’asfalto tutto quello che conteneva.

La Tiburtina, all’altezza del chilometro 124, è rimasta bloccata per oltre tre ore. Sul posto anche la polizia locale di Celano che ha bloccato il traffico e i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore. Lunghe code ci sono state per tutto il pomeriggio. La ragazza è stata prontamente trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. Le sue condizioni da subito non sono sembrate gravi ma comunque all’arrivo dei sanitari era sotto shock.

Per fortuna nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone.