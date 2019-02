Camion in fiamme dentro alla galleria, paura sulla superstrada del Liri a causa di un principio d’incendio

Avezzano. Un principio d’incendio ha interessato un camion in una galleria della superstrada del Liri. Tanta paura per gli automobilisti di passaggio e viabilità va in tilt. L’episodio ha interessato la motrice di un mezzo pesante che ieri pomeriggio intorno alle 14 stava percorrendo la strada statale 690 in direzione Sora. All’altezza del comune di Canistro, prima dell’uscita, sotto la galleria, il mezzo è andato in panne e dal motore è cominciato a uscire del fumo.

Il rogo ha creato pericolo alla viabilità, soprattutto a causa della scarsa visibilità provocata dal fumo all’interno del tunnel. Fortunatamente le fiamme sono state spente immediatamente e ciò ha impedito che il mezzo andasse a fuoco.

E’ stato poi spostato all’esterno della galleria e nel giro di un’ora tutto è tornato alla normalità, ma per gli automobilisti che si sono trovati a passare sotto alla galleria proprio in quel momento sono stati momenti di paura. Non è stato però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco visto che il camionista è riuscito con l’estintore a risolvere il problema autonomamente.