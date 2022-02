Cambio di proprietà e nuovo passo per la Spa Elco di Carsoli

Carsoli. Cambio di proprietà e nuovo passo per Elco spa Cambio del testimone in Elco S.p.A., marchio storico nella produzione di circuiti stampati in Italia e in Europa. Filippo d’Agata – fondatore di Cadlog, diventata il più grande distributore europeo di software per l’industria elettronica – ha preso il posto, nella maggioranza di quote societarie del cugino Carlo Guidetti, morto prematuramente lo scorso aprile. Guidetti aveva gestito l’azienda con successo per 20 anni. L’avvicendamento si colloca in continuità con una tradizione di famiglia, che sin dal 1969 ha visto Mario D’Agata e Sergio D’Agata alla guida dell’azienda manifatturiera. Ma con questo passaggio ci si aspetta un cambio di passo sul fronte del prodotto, con una forte enfasi sulla tecnologia e sul servizio al cliente.



“Sto mettendo in piedi la migliore squadra disponibile sul mercato per guidare la Elco”, ha detto Filippo d’Agata, “perché credo fortemente sia in questa azienda, sia nelle opportunità che si stanno creando nell’attuale momento storico, con un rinnovato ruolo della manifattura europea nel settore elettronico”.

Il nuovo management verrà coinvolto anche in ambito societario, e sarà chiamato a un rilancio basato su un mix di elementi diversi: dotazioni tecnologiche d’avanguardia negli impianti produttivi; personale altamente qualificato; un’offerta diversificata in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di prototipazione e produzione di circuiti stampati. Nel piano è compresa anche una particolare attenzione all’impatto ambientale, con l’obiettivo di tutelare l’integrità dei territori dove si trovano le fabbriche. In Italia il territorio è quello di Carsoli, in provincia dell’Aquila.

Elco dispone di 4 diversi stabilimenti produttivi, in Italia, Olanda, Belgio e Cina, ciascuno specializzato in tipi di produzione specifici, dal fast prototyping allo high mix low volume alla mass production, e comprendendo i diversi livelli di sofisticazione tecnologica, dai circuiti più semplici al rigid flex ai PCB ad alta tecnologia. Una divisione di trading permette inoltre di soddisfare le esigenze di medie e alte produzioni, mantenendo in stabilimento la parte di collaudo e controllo.