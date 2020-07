Cambio di guardia al Liceo Scientifico, Gizzi va in pensione e arriva Ulisse

Avezzano. Il Liceo Scientifico avrà un nuovo dirigente scolastico. Da settembre il preside Francesco Gizzi lascerà il Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” e al suo posto arriva una preside dal Veneto. Novità in arrivo per gli oltre mille e trecento studenti del Liceo avezzanese: da settembre il preside Gizzi andrà in pensione. Classe 1955, laureto in giurisprudenza, è stato prima insegnante di ruolo dal 1982 al 2005 e poi dirigente scolastico dell’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente “Serpieri” del Liceo “Benedetto Croce” e poi del Liceo Scientifico.

Negli ultimi anni ha avuto inoltre una reggenza per l’Istituto comprensivo Croce di Pescasseroli. Da sempre molto attento alla formazione dei ragazzi ha puntato ad ampliare l’offerta scolastica organizzando appuntamenti e progetti che potessero arricchire il loro bagaglio culturale.

Dopo una lunga carriera scolastica lascerà il posto alla nuova dirigente che entrerà in servizio nelle prossime settimane. La preside Nicolina Tania Ulisse avrà il ruolo di gestire la delicata fase della riapertura della scuola alla luce delle normative anti covid.