Cambio al vertice nell’Avis Paterno: dopo 20 anni, Maggi lascia. Al suo posto Gagliardi

Paterno. Cambio al vertice per la delegazione paternese Avis. Dopo quattro lustri, il presidente uscente Mario Maggi passa il testimone al giovane Matteo Gagliardi.

Tra i fondatori del sodalizio associativo territoriale e punto di riferimento anche della sezione Avis comunale di Avezzano, Mario Maggi ha profuso impegno per due decadi in questo importante ramo del terzo settore, dando vita ad una realtà molto dinamica e partecipata. Tante sono, infatti, le iniziative di sensibilizzazione alla donazione poste in essere che si sono poi tradotte in svariate giornate dedicate a questa significativa prassi di solidarietà sociale.

“Dopo 20 anni passo il testimone dell’Avis Paterno a Matteo – commenta Maggi – Largo ai giovani, dunque. Non sarò in prima fila ma quel che conta è che resterò sempre un donatore!”. Un passaggio di consegne che rappresenta anche un cambio generazionale col 27enne Matteo Gagliardi che, nelle sue prime parole da apice della delegazione paternese, tributa un ringraziamento a chi lo ha preceduto: “L’impegno che Mario ha dedicato a questo progetto è grandissimo. Darò il mio meglio per onorare il percorso che abbiamo alle spalle e fornire una dimensione ancora migliore alla nostra realtà che dovrà avere nelle nuove generazioni il suo cuore pulsante”.