Cambio al vertice nella provincia dell’Aquila per Forza Italia Giovani. Nello Simonelli è il nuovo commissario di provincia

L’Aquila. Nello Simonelli, coordinatore giovanile di Avezzano, dottore in legge specializzato in diritto sportivo, è stato nominato commissario della provincia dell’Aquila dal coordinatore regionale Alessandro D’Alonzo. “Con questa nomina, in accordo col coordinatore nazionale Stefano Cavedagna, vogliamo continuare nell’ottica di rilancio e dare un segnale di rinnovamento del partito a livello giovanile”. L’Aquila. Nello Simonelli, coordinatore giovanile di Avezzano, dottore in legge specializzato in diritto sportivo, è stato nominato commissario della provincia dell’Aquila dal coordinatore regionale Alessandro D’Alonzo. “Con questa nomina, in accordo col coordinatore nazionale Stefano Cavedagna, vogliamo continuare nell’ottica di rilancio e dare un segnale di rinnovamento del partito a livello giovanile”.

Nello Simonelli prenderà il posto di Riccardo Tarantelli, ora consigliere nazionale del movimento giovanile.

“Non posso che essere soddisfatto, felice e grato per questa scelta e questo incarico che” afferma Simonelli “porterò avanti con responsabilità ed impegno in un momento di rinnovamento del partito e di premialità dei giovani, ringraziando per la stima e la fiducia il nostro coordinatore regionale.

Da subito mi adopererò per rafforzare la rete tra i giovani in tutta la provincia, anche coinvolgendo chi si era allontanato e cercando nuovi ragazzi e ragazze che già hanno manifestato interesse. Sono convinto che questa ulteriore responsabilità mi renderà anche un uomo migliore. Non essendo un amante dei grandi portatori di cariche, strutturerò l’ambito locale in modo da premiare chi ha mostrato spirito di squadra e non si è mai tirato indietro nei momenti difficili del partito, cercando di fare il meglio che posso per la mia Avezzano, per la Marsica e tutta la provincia”.