Cambio al vertice dell’Avis di Luco dei Marsi, nuovo direttivo con a capo il presidente Fabrizio Salvati

Luco Dei Marsi. Cambio del direttivo nell’Avis di Luco Dei Marsi. Sono giunte in seguito all’assemblea ordinaria annuale, le dimissioni del presidente Loreta Di Battista, “per motivi personali”. Di Battista ha guidato l’Avis locale per due mandati. A seguito delle dimissioni il direttivo dell’associazione si è riunito ed ha eletto, come nuovo presidente pro tempore, il vice presidente Salvati Fabrizio.

Cresciuto come donatore nell’Avis di Popoli, suo paese d’origine dal 1992, si è poi trasferito a Luco dove negli ultimi tre anni ha ricoperto la carica di vice presidente di Di Battista.

Il nuovo direttivo è così composto: Fracassi Vincenzo come vice presidente, Cambise Roberto come segretario e Sabatini Giuseppe come tesoriere.

I consiglieri dell’associazione rimangono: Fina Davide, Tuzi Katiuscia, Patrizi Giuseppe, Raglione Tiziano, Terramano Francesco e Venditti Luigi.

“Ringrazio Loreta Di Battista per il lavoro svolto in questi anni”, commenta Salvati, “il 2020 coincide con il trentennale della nascita della nostra associazione, ci attende un anno ricco di eventi ed impegni che cercheremo di svolgere al meglio”. “Ringrazio tutto il direttivo e i consiglieri e approfitto dell’occasione per ricordare a tutti i donatori, sopratutto in questo momento di emergenza, di recarsi a donare. Per qualsiasi dubbio sulla donazione siamo a completa disposizione. Potete contattarci sulla nostra pagina Facebook e vi risponderemo al più presto” conclude Salvati.