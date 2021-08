Cambio al vertice dell’Asd Caruscino, la squadra marsicana prenderà parte al campionato di seconda categoria

Avezzano. Cambio al vertice dell’associazione sportiva dilettantistica Caruscino che, anche quest’anno, prenderà parte alla nuova stagione sportiva tanto da aver già provveduto all’iscrizione della squadra al campionato di seconda categoria Abruzzo.

Importanti novità in seno alla compagine societaria dato che a seguito delle dimissioni di Giovanni Sorgi, avvenute nel gennaio scorso in virtù dell’elezione a consigliere del Comitato Regionale Abruzzo, l’assemblea degli associati – dopo aver ringraziato il Presidente uscente per la proficua attività svolta negli anni passati e il costante impegno profuso per i colori gialloverdi – ha eletto come nuovo presidente Aldo Rocchi e come vice presidente Alessandro Di Cesare, mentre segretario è stato eletto Romualdo Capone.

L’organigramma della società gialloverde è composta inoltre dai consiglieri Marco Antonangelo, Sabatino Biocca, Ottavio Casale, Fabrizio Fracassi, Stefano Lanciotti, Giovanni Rubeis e Cesidio Sarrecchia.

Il nuovo presidente e i dirigenti della società si sono già attivati nella definizione dell’organigramma tecnico confermando Giovanni Capaldi come allenatore, Emilio Pontesilli collaboratore tecnico nonché preparatore dei portieri e Murzilli Gianluca come collaboratore tecnico.

Nei prossimi giorni sarà delineata anche la rosa squadra già comunque strutturata e definita sulla base dei calciatori presenti lo scorso anno. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno comunicate importanti novità.