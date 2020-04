Cambiano il logo del consorzio di bonifica ovest e scoppia la polemica nel Fucino

Avezzano. Il simbolo del consorzio di bonifica scelto 14 anni fa per rappresentare l’ente che si occupa della gestione del Fucino è andato in pensione. A scoprirlo è stato proprio l’ex presidente del consorzio, Dino Iacutone, che quando venne eletto dopo una gestione commissariale dell’ente scelse subito di indire un concorso di idee per la creazione dell’ente. Era il 2006 e all’epoca vennero presentate dieci proposte tra le quali venne scelta quella presente su sito, carta stampata e cartellonistica varia fino a poco tempo fa realizzata da una giovane marsicana.

“Quando scelsi di far ideare un logo per il consorzio di bonifica ovest mai avrei pensato che un giorno sarebbe stato cambiato senza che nessuno se ne accorgesse”, ha commentato Iacutone, agricoltore ed esponente di Confagricoltura, “ben 10 consiglieri all’epoca si pronunciarono sulla scelta di quel logo che racchiudeva in sè tutti gli elementi del nostro consorzio. Per caso mi è capitato di andare sul sito internet del consorzio per cercare dei documenti e mi sono imbattuto in questa novità. Ho chiesto se qualcuno ne fosse a conoscenza ma a quanto pare è stato modificato da personale interno senza che nessuno ne sapesse niente”.

I loghi presentano delle diversità grafiche e cromatiche che non sono sfuggite all’occhio attento di Iacutone il quale ha interpellato anche le associazioni di categoria per avere delucidazioni in merito. “In un momento così difficile per il nostro comparto e per l’intera Italia”, ha concluso l’ex presidente del consorzio di bonifica, “trovo veramente inopportuno che venga fatta una cosa del genere tenendo tutti all’oscuro”.