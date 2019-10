Task force delle associazioni di categoria per le autorizzazioni allo scarico richieste dal Cam

Avezzano. Continua nelle associazioni di categoria della città la raccolta della documentazione inerente l’autorizzazione allo scarico richiesta dal Cam ai commercianti del territorio. Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna dopo un incontro con i vertici del Consorzio acquedottistico marsicano hanno istituto uno sportello dove i proprietari delle attività possono andare e consegnare le loro pratiche inerenti lo scarico in pubblica fognatura, ai sensi della vigente normativa.

“Stiamo ricevendo molti commercianti nei nostri uffici”, ha commentato il presidente di Confcommercio Avezzano, Giuliano Montaldi, “e invitiamo chi ancora non lo ha fatto a presentarsi con tutta la documentazione per l’autorizzazione allo scarico in modo da permettere all’associazione di fare tutto l’iter e consegnare i moduli richiesti al Cam. E’ sicuramente un servizio molto utile che dà la possibilità a un negoziante di fare tutto nel giro di qualche minuto evitandogli giri infiniti e code negli uffici del Consorzio”.

Gli uffici della Confcommercio (in via Garibaldi 139), della Confesercenti (in via Roma 242), della Confartigianato (in via Donatoni 56), della Cna (in via Buozzi 31) sono a disposizione degli utenti tutte le mattine dalle 9 alle 13.