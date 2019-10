Il Cam chiede le autorizzazioni allo scarico ai commercianti e le associazioni aprono uno sportello ad hoc

Avezzano. Mano tesa dalle associazioni di categoria al Cam per fornire le informazioni utili sugli scarichi fognari di tutte le attività produttive della città. Il Consorzio acquedottistico marsicano ha avviato da tempo una verifica, nel territorio della Città di Avezzano, su tutte le utenze diverse da queste domestiche, quindi sulle attività produttive, commerciali e professionali, richiedendo di produrre istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi della vigente normativa.

Moltissime delle attività presenti ed operanti in Città sono sprovviste di tale autorizzazione. Le associazioni di Categoria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, preoccupati che da questa azione di verifica potessero scaturire conseguenze non previste per le nostre imprese e comunque un ulteriore adempimento burocratico, hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i vertici del Cam.

Dirigenti e Tecnici del Consorzio hanno chiarito che non si tratta di alcun nuovo balzello per le aziende di Avezzano e non viene richiesta alcuna integrazione tariffaria, si tratta solo di mettere a posto la documentazione relativa allo scarico in fogna e poiché la maggior parte delle attività interessate al problema (negozi, bar, ristoranti, laboratori artigianali, studi professionali, uffici, ecc. ecc.) vengono assimilate alle utenze domestiche, la cosa si può risolvere con la presentazione al CAM di alcuni modelli e documenti.

Al fine di facilitare tali adempimenti, ad esito dell’incontro, tenutosi lunedì scorso 7 ottobre 2019, le Associazioni, d’intesa con il Consorzio, hanno deciso l’apertura di uno sportello presso le proprie sedi, per assistere imprenditori e professionisti nella compilazione della documentazione richiesta e l’inoltro della stessa al CAM. Gli uffici della Confcommercio (in Via Garibaldi 139), della Confesercenti (in Via Roma 242), della Confartigianato (in Via Donatoni 56), della Cna (in Via Buozzi 31) sono a disposizione degli utenti tutte le mattine dalle 9 alle 13.