Il Cam dà la caccia agli abusivi, incontro con le associazioni di categoria della città: scoviamo chi non paga

Avezzano. Il Cam dà la caccia agli abusivi e convoca le associazioni di categoria della città. È in agenda per domani alle 11 il faccia a faccia tra il dirigente tecnico del Consorzio acquedottistico marsicano, Leo Corsini, il presidente del consiglio di sorveglianza, Alessandro Pierleoni e i rappresentanti delle associazioni di categoria Giuliano Montaldi per la Confcommercio, Carlo Rossi per la Confesercenti, Fabrizio Belisario per la Cna e Lorenzo Angelone per la Confartigianato.

Il Consorzio acquedottistico marsicano sta portando avanti un censimento delle autorizzazioni allo scarico di tutte le attività produttive e commerciali della città nell’ambito della riorganizzazione dei servizi offerti agli utenti. Per questo Pierleoni e Corsini hanno convocato i rappresentanti dei commercianti e dei piccoli e medi imprenditori per iniziare con loro a tessere una collaborazione al fine di procedere con le autorizzazioni.

Inoltre Pierleoni e Corsini chiederanno la collaborazione dei rappresentanti dell’associazione di categoria anche per la lotta all’abusivismo che da tempo il Cam sta portando avanti in tutto il territorio coperto.