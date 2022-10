Call to action “Le buone notizie dallo sport”, in Abruzzo vince la Dynamica Asd di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva e organizza il premio giornalistico, giunto alla V edizione “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, anche quest’anno ha indetto la Call to Action “Le buone notizie dello sport”. Si tratta di un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio, l’azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

Hanno partecipato 131 società, (31 dall’Abruzzo, 31 dalle Marche, 13 dal Molise, 44 dalla Toscana e 12 dall’Umbria), un ottimo successo che cresce rispetto al primo anno, considerando anche le difficoltà avute dalle società negli ultimi due anni a causa della pandemia e di una ripresa delle attività complessa e stentata.

“La scelta della call to action verso le società sportive territoriali, nasce dal nostro desiderio di vicinanza e partecipazione alla vita quotidiana di chi opera e si adopera, tutti i giorni, per migliorare la vita delle famiglie” – spiega Alessandro Piazzi, Amministratore Delegato di Estra – “Se con il premio giornalistico, giunto alla V edizione, desideriamo dare rilievo a chi racconta le buone notizie dello sport, con la Call to Action, alla sua seconda edizione, abbiamo voluto premiare chi ne è protagonista; anche questo anno abbiamo scelto di lavorare sulle cinque regioni dove la nostra presenza è più capillare, premiando gli otto migliori progetti con una donazione in denaro di euro 4.000,00 che aiuterà chi sarà scelto a lavorare sempre meglio. Lo sport è un’importante agenzia educativa non solo per i più giovani, lo è anche per le famiglie e per gli anziani e le società sportive stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nel dare servizi a 360°: è da questo impegno che nascono le buone notizie. Continuiamo a vivere un periodo complesso e noi crediamo che far emergere esperienze e racconti positivi sia un’iniezione di fiducia, ma

anche un modo di sottolineare che esiste un’Italia che fa e che fa bene e noi come Estra siamo accanto a chi opera con questo spirito e siamo anche molto orgogliosi di far conoscere questo aspetto molto positivo del nostro Paese”.

Lo scorso 27 settembre si è riunita la giuria composta da: Saura Saccenti e Giovanna Poma (Estra SpA), Gianfranco Coppola (Presidente USSI), Enzo Imbastaro (Presidente CONI Abruzzo), Fabio Luna (Presidente CONI Marche), Vincenzo D’Angelo (Presidente CONI Molise), Simone Cardullo (Presidente CONI Toscana) , Domenico Ignozza (Presidente CONI Umbria), Michele Maffei (Olimpionico ex Presidente A.M.O.V.A.), Alessandro Palazzotti (Vicepresidente Vicario Special Olympics Italia), Generale Vincenzo Parrinello.

Il bando di questa edizione prevedeva il contributo di €4.000,00 per ogni premiato e due riconoscimenti per le regioni che avessero iscritto più di trenta progetti, quindi per le Regioni Abruzzo, Marche e Toscana i giurati hanno scelto due società da premiare.

LE SOCIETA’ VINCITRICI

 Abruzzo: DYNAMICA ASD (Tagliacozzo AQ) e PESCARA’S PROMOTION ASD (Pescara)

 Marche: TANGOTECA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASD (San Benedetto del Tronto (AP) e

TAEKWONDO OLYMPIC ANCONA ASD (Ancona)

 Molise: FLY SPORT MOLISE ASD (Termoli CB)

 Toscana: GS HANDICAPPATI TOSCANA APS (Camaiore LU) e ISOLOTTO UPD (Firenze)

 Umbria: VIVA ASD (Perugia)

Nel corso della riunione la giuria si è trovata in difficoltà nell’individuare i vincitori, perché molte erano le

progettualità degne di riconoscimento e si è quindi deciso di premiare con una menzione speciale attraverso

la consegna di una targa, altre dodici società, oltre alle vincitrici.

MENZIONI

 Abruzzo: MUEVETE AMIGO ASD (Spoltore PE)

 Marche: IL TEMPIO DI BELLONA ASD (Fermo), COMPAGNIA ARCIERI CIVITANOVA ASD

(Civitanova Marche MC) e LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. SAN BENEDETTO DEL TRONTO (San

Benedetto del Tronto AP)

 Molise: CS PATTINAGGIO CAMPOBASSO ASD (Campobasso)

 Toscana: COSTONE SIENA FIDES 1904 ASD (Siena), PAPERINO SAN GIORGIO ASD (Paperino

San Giorgio PO), SHOEMAKERS BASKET ASD (Monsummano T.me PT), VOLLEY REVOLUTION

ASD (Sansepolcro AR), CERRETESE PALLAVOLO ASD (Cerreto Guidi – FI).

 Umbria: IACACT SPORT4NONPROFIT PERUGIA ASD (Perugia) e UNICHESS SSDRL

UNIVERSITA’ DEGLI SCACCHI (Perugia)

Enzo Imbastaro, Presidente CONI Abruzzo: “Sono orgoglioso delle società abruzzesi che hanno aderito

alla II Edizione della Call to Action di Estra S.pA.; in giuria abbiamo faticato a individuare le due vincitrici,

tante avrebbero meritato il premio. Infine abbiamo scelto Dynamica ASD, per la capacità di coinvolgere in

attività sportive all’aria aperta finalizzata al rispetto dell’ambiente e all’inclusione sociale, tantissimi bambini

con difficoltà economiche e sociali, abbinando lo sport alle risorse del territorio montano sede dell’iniziativa e

includendo anche ragazzi con disabilità. L’altra società che ha ricevuto il riconoscimento è stata Pescara

Promotion ASD, che ha lavorato nei quartieri più svantaggiati del capoluogo di Regione, abbinando allo sport

un supporto psicologico. Anche in questo caso si è lavorato adattando il più possibile le attività proposte alle

zone di residenza dei ragazzi, con l’obiettivo di riappropriazione degli spazi, elemento essenziale per

riqualificare i quartieri”.

Roberto Buzzelli, Direttore Sportivo ASD Tagliacozzo di Tagliacozzo (AQ): “Siamo enormemente

gratificati dalla comunicazione della vittoria da noi raggiunta nella “call to action” promossa da Estra per lo

sport. Voglio esprimere un ringraziamento per lo Staff dell’ASD Dynamica, che ha realizzato EXPLORA,

progetto vincitore del concorso”.

Simone D’Angelo, Pescara’s Promotion ASD di Pescara: “Siamo felici di aver attirato l’attenzione della

giuria con il progetto Fuori-Classe!, che ha permesso a giovani che frequentano contesti territoriali e sociali

difficili di vivere un’esperienza sportiva, educativa e sociale per favorire il sano sviluppo e la crescita

personale e relazionale. La nostra associazione crede fermamente nel diritto allo sport per tutti, che svincola

l’attività sportiva dall’obbligo di essere praticata solo in spazi indoor, spesso difficilmente accessibili, affinché

anche gli spazi pubblici della città (giardini, piazze, parchi) diventino luoghi di pratica e diffusione dello sport.”