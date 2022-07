Caldo record, anche Avezzano tra le città con bollino rosso

Avezzano. Ondate di caldo anomalo in città. I mesi di giugno e luglio rischiano di diventare i più caldi da qualche decennio a questa parte. La data spartiacque è il 2003 quando si registrarono temperature record nei periodi estivi. L’andamento del mese di giugno e le previsioni per il mese in corso lasciano presagire che quell’anno horribilis per le temperature possa essere superato quest’anno.

Il caldo soffocante non accenna a diminuire neppure nel tardo pomeriggio, attualmente in città si registrano 40 gradi, ma è record assoluto in tutta la Marsica.

Giorni di afa che non si ricordavano da anni, molte persone hanno preferito non uscire di casa. Diversi i malori accusati lungo le strade del centro di Avezzano oggi, dove alcune signore anziane hanno avuto capogiri. La colonnina di mercurio è salita fino a superare i 42 gradi nelle ore centrali della giornata. La città quest’anno è tra le più calde d’Italia.

Valgono per tutti le raccomandazioni dei medici nei giorni da “bollino rosso”, non uscire nelle ore più calde e bere molto.