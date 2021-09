Calcio, presentato il calendario del campionato di eccellenza. Avezzano presente con Mercogliano

Presentazione in grande stile a Pescara per i calendari dei campionati di eccellenza. Alla manifestazione, hanno partecipato i maggiori dirigenti nazionali del calcio in un clima di ripartenza e fiducia nelle potenzialità dello sport italiano, testimoniate dai successi agli europei ed alle Olimpiadi.

La città di Avezzano non poteva mancare ed è “scesa in campo” con il Consigliere comunale Lucio Mercogliano che quel mondo lo conosce davvero avendo giocato per tanti anni nei campionati di promozione ed eccellenza fino alla serie D. Presenti, naturalmente, anche i rappresentanti dell’Avezzano calcio. Mercogliano si è confrontato con il presidente della Figc Gabriele Gravina con, sullo sfondo, la coppa della magica notte di Wembley.

“È stata l’occasione”, spiega Mercogliano,”per parlare di sviluppo dei territori. Gli organizzatori puntano sul Brand Abruzzo e credo sia un’idea intelligente. D’altra parte, è importante partire anche dalla pratica quotidiana dello sport. Il fatto di stare chiusi in casa ha disabituato tanti giovani e giovanissimi all’attività atletica e alla fatica dell’allenamento. E invece sono fattori fondamentali per il singolo e, direi, per il benessere di una collettività; anche della nostra. Su questo aspetto stiamo ragionando, come amministrazione, per individuare modalità di coinvolgimento utili a rimettere in gioco le energie. I successi internazionali di questa estate possano essere di ispirazione per tutti. Lavoriamo per un incontro ad Avezzano col presidente Gravina che si è reso disponibile già dai prossimi mesi”.