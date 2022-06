Calcio, l’Asd Pucetta mette in palio borse di studio: ecco come candidarsi

Avezzano. L’ASD Pucetta Calcio è lieta di annunciare che sono aperte le candidature per i propri tesserati, per accedere ad una delle sei borse di studio da 500,00 euro che la società ha deciso di mettere in palio sposando il progetto ideato e presentato, in sede di discussione di tesi di master in Comunicazione e politiche per lo sport presso l’Università degli Studi di Teramo, da Vincenzo Chiarizia, attuale addetto stampa della scrivente società.

I requisiti per partecipare sono i seguenti:

Essere stato tesserato per l’ASD Pucetta Calcio nella stagione 2021/2022

Aver fatto parte di uno dei seguenti gruppi squadra: Juniores, Under 17, Under 15 ed Esordienti maschili, Under 17 e Under 15 femminile.

Avere riportato otto come minimo voto in condotta nell’anno scolastico 2021/2022. Aver riportato otto come minimo voto nella media generale tra tutte le materie.

Per partecipare alla selezione ciascun candidato deve inoltrare via email all’indirizzo [email protected], con oggetto “Domanda per borsa di studio, nome e cognome del candidato” il modulo scaricabile dal seguente link (oppure accedendo alla sezione modulistica del sito ufficiale www.pucettacalcio.com) e la pagella in formato elettronico in ogni sua parte, dove risultano indicati il voto in condotta e da dove è ricavabile la media voti generale. Si precisa che il modulo deve essere compilato ripartendo la somma della borsa di studio di 500,00€ in una o più voci tra quelle indicate nella domanda medesima.

I sei vincitori saranno decretati dalla società ASD Pucetta Calcio dopo aver sentito i pareri degli istruttori di calcio che hanno avuto modo di lavorare con i ragazzi, per valutarne l’educazione, il rispetto, l’impegno ed il margine di miglioramento riscontrato.

Nei primi giorni del mese di luglio ci sarà la cerimonia di assegnazione.