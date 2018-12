Calcio, Favoriti (Angizia Luco) a colloquio con presidente Lazio: Marsica palcoscenico di talenti

Avezzano. “Non è stata una cena di vetrina, ma un occasione utile a tutta la nostra dirigenza per relazionarsi con i big del calcio italiano a livello manageriale”. E’ la prima dichiarazione pubblica del giovane presidente dell’Angizia Luco, Omar Favoriti, a margine dell’incontro tenutosi a Roma presso lo Stato Maggiore dell’aeronautica, con il presidente della Lazio Claudio Lotito.

La cena, organizzata dal presidente Favoriti e alla quale ha partecipato anche il mister Gianluca Giordani, ha avuto come obiettivo quello di confrontarsi con realtà manageriali di primo livello. “La volontà – ha continuato il presidente Favoriti – è quella di impegnarsi per un progetto che possa giovare al territorio marsicano in primis alla città di Luco dei Marsi, con l’obiettivo primario – ha ribadito il manager e scrittore – di consolidare le realtà dell’Angizia Luco e dell’Accademia calcio Abruzzo come punti di riferimento per i giovani del territorio”.

Favoriti, anche titolare di un’azienda di consulenza aziendale che opera in tutta Europa, è diventato il protagonista del miracolo sportivo luchese riuscendo a portare i colori bianco blu, insieme ad una cordata della vecchia società, ai vertici del campionato di promozione dopo l’incertezza dell’iscrizione alla stagione 2018 2019.

“Creare un palcoscenico per i più talentuosi – ha precisato il presidente – e attivare collaborazioni con squadre di categorie superiori è il mio primario interesse per garantire agli atleti, non solo visibilità, ma anche una interessante formazione”