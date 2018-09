Calcio: Avezzano – Cesena, vietata vendita e la somministrazione di alcolici entro 700 metri dallo stadio

Avezzano. In occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie D tra Avezzano Calcio e Cesena, al fine di prevenire episodi di intemperanza e tensione che potrebbero interessare frange ultras della tifoseria locale e della squadra ospite, è fatto presente che entro 700 metri dalla zona adiacente allo stadio Dei Marsi, è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici. Vige, inoltre, il divieto di introdurre, vendere e consumare bevande in bottiglia e contenitori di vetro.

