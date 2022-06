Calcio a 5, Celano conquista la serie B: dopo il fischio finale prevale la gioia

Celano. Il Celano risponde colpo su colpo all’Atletico Grande Impero, nel primo tempo, e prima dell’intervallo passa pure a condurre, salvo poi dilagare nella ripresa e prendersi così la Serie B.

La doppietta di Giorgi è immediatamente rimontata dai timbri di Dustin Calvet e di Fellini, poi Marianetti segna il 3-2 che decide il primo tempo. Avviodi ripresa sprint dei marsicani con Proietti e Normanno che mettono le ali alla propria squadra e ancora Normanno chiuderà i conti (doppietta per lui sfruttando il portiere di movimento dei laziali).

FUTSAL CELANO-ATLETICO GRANDE IMPERO (pt 3-2) 6-2 FINALE

FUTSAL CELANO: Di Terlizzi, Mascitti, Normanno, Fellini, Catenacci, Du. Calvet, Dy. Calvet, Bonari, Proietti, Marianetti. Allenatore Cimini.

ATLETICO GRANDE IMPERO: Rossi, Morolli, Zito, Ricciarini, Rubei, Di Pascasio, Costi, Di Rollo, Gamedda, Giorgi, Buonincontri, Spallini, Cantina. Allenatore Grassi.

ARBITRI: Vasile e Capaldi di Isernia, crono: D’Ignazio di Avezzano.

MARCATORI: pt 9’51” Giorgi (A), 10’16” Du. Calvet (C), 17’32” Giorgi (A), 17’46” Fellini (C), 19’07” Marianetti (C), st 5’01” Proietti (C), 7’17” e 16’43” Normanno (C).