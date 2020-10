Avezzano. Cagnolino cieco abbandonato davanti a un bar. Il cucciolo chiamato Eliot ha poco più di 40 giorni. Probabilmente a causa di alcuni traumi ha perso la vista. Alcuni volontari lo hanno preso e portato al centro veterinario delle Olimpiadi dove ora stanno provvedendo alle analisi e alle vaccinazioni.

Per contribuire alle cure è stato avviata una raccolta fondi. Chiunque può donare anche poco per aiutare il piccolo Eliot che è anche in cerca di una casa. Se qualcuno fosse interessato all’adozione può contattare il numero 327.3528245. Per le donazioni IBAN IT 89K0312440440000000232617 Banca del Fucino intestato a Aseleti Giuseppe