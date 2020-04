CaffèLive #6: Arabico o Robusto? Il dilemma… (parte 1)

Le miscele di caffè sono sempre segrete e spesso citano le percentuali rispettive di Arabica e Robusta, ma non ne citano mai chiaramente la varietà dell’uno o dell’altra, che è molto importante.

In questo sesto appuntamento con #CaffèLive, la rubrica dedicata a questa bevanda in collaborazione con “Casa del Caffè” a Cappelle dei Marsi (www.casadelcaffe.eu), vi racconteremo le differenze evidenti che si esprimono all’assaggio e che risultano in tazzina, per poi spiegarvene le motivazioni che arrivano dal prodotto e dal suo trattamento. Iniziamo dall’Arabica.

Arabica – E’ la qualità più pregiata di caffè. Ha origine nel territorio montuoso dell’Etiopia e fu coltivata per la prima volta nell’odierno Yemen. L’Arabica cresce rigogliosa nelle zone tropicali tra i 900 e i 2.200 metri sul livello del mare, con temperature non più alte di 20°e con un po’ d’ombra. Questa specie è più delicata rispetto alla varietà Robusta: non sopporta la siccità o piogge continue, il gelo o il vento forte. Questa pianta prospera facilmente in America Centrale e in Sudamerica, ma anche nelle coste orientali dell’Africa. Dai fiori bianchi viene generato il frutto (la drupa) che dal verde poi maturando diventerà rosso.

Ogni bacca contiene di solito due semi o chicchi di caffè Arabica con un colore giallo verdino. Proprio per la loro delicatezza i chicchi di caffè Arabica devono essere trattati più delicatamente anche in fase di tostatura, con maggiore attenzione, con temperature più basse e tempi precisi.

Il caffè Arabica è aromatico e profumato, è più delicato e morbido, quasi dolce ma nello stesso tempo un po’ acido. Se preferite questo tipo di caffè siete degli amanti del caffè Arabica o con una buona percentuale di Arabica.

Il caffè Arabica ha circa la metà o un terzo della caffeina della Robusta, da 0,8% a 1,5%. La specie coffea Arabica copre circa il 70% della produzione mondiale, il caffè Robusta circa il 28% e il restante 2% è rappresentato dalla specie minori di caffè Liberica e caffè Excelsa.

Al prossimo appuntamento per parlare della varietà Robusta!