CaffèLive #5: quale paese nel mondo è il più grande consumatore di caffè?

Nuovo appuntamento con #CaffèLive, la rubrica dedicata a questa bevanda in collaborazione con “Casa del Caffè” a Cappelle dei Marsi. Oggi scopriremo quali paesi nel mondo sono i più grandi consumatori di caffè e come si posiziona l’Italia nelle varie classifiche. Quando pensiamo al caffè, la prima immagine che ci viene in mente è quello della tazzina del bar, il nostro classico “espresso”, ma il caffè è apprezzato in ogni dove; basti pensare che è la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua.

Non ci si deve dunque meravigliare se l’Italia si piazza “soltanto” al tredicesimo posto nella recente classifica del consumo stilata dall’Organizzazione internazionale del caffè, con 5,8 kg/pro capite consumati in un anno. Ai primi posti si piazzano la Finlandia con ben 12 kg, la Norvegia, con 9,9 kg e l’Islanda con 9 Kg.

Qualitativamente parlando, invece, nell’International Coffee Tasting 2019 gli italiani vincono per la delicatezza e complessità degli aromi. L’International Coffee Tasting è una manifestazione che vede la partecipazione di 289 prodotti da tutto il mondo, giudicati da 30 professionisti dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).

Ebbene, il made in italy riceve una medaglia nella categoria per la classica moka vincono un caffè italiano affianco ad un caffè cinese. Ma è il caffè espresso a dare segnali importanti. Non solo si notano alcuni prodotti asiatici ormai a un livello altissimo di qualità, confermando nuovamente la capacità dei torrefattori locali, ma si assiste all’affermazione di quei caffè italiani in linea con le tendenze internazionali del momento.

