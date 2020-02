Caffè: ad Avezzano più ne acquisti più risparmi

Sono oltre 10 miliardi le capsule di caffè vendute nel mondo ogni anno, di cui circa 1 miliardo in Italia. Un dato significativo, che conferma come il consumo di caffè monodose, in capsule o cialde, sia ormai diventata un’abitudine per gran parte degli italiani.

Negli ultimi anni si è assistito al sorpasso delle compatibili sulle originali. Il motivo? Senz’altro il risparmio (il costo è tra il 20 e il 40% in meno), ma anche l’arrivo di torrefattori indipendenti che in alcuni casi hanno messo sul mercato tanti prodotti di qualità, capaci di soddisfare anche i consumatori più esigenti. Ma come contrastare la concorrenza? Oltre a stare al passo con i prezzi, fornendo anche dei servizi aggiuntivi.

LA FIDELITY CARD:

Alla Casa del Caffè – Moka Express di Cappelle dei Marsi hanno deciso di rendere ancora più conveniente questo tipo di spesa introducendo la Fidelity Card. Funziona come le classiche carte fedeltà: ci si registra gratuitamente in negozio – via Tiburtina Km112,00 – e si inizia ad accumulare punti ad ogni acquisto. Al raggiungimento di determinate soglie scattano caffè omaggio o premi che renderanno il tutto ancora più piacevole e conveniente.

I benefici della Fidelity Card sono validi anche per la vendita online (sempre dopo registrazione in negozio) sul sito www.casadelcaffe.eu, con la possibilità di ricevere i prodotti direttamente a casa e a prezzi vantaggiosissimi con la formula “più acquisti, più risparmi”.

Insomma, cosa aspetti? Passa anche tu dagli amici di Casa del Caffè in Via Tiburtina Km 112,00!