Cade fulmine in montagna e scatena un incendio, attivati soccorsi a Gioia dei Marsi

Gioia dei Marsi. La caduta di un fulmine in montagna, non lontano da Gioia dei Marsi, ha provocato un principio di incendio. Le autorità sono ora a lavoro per cercare di arginare il rischio che le fiamme si propaghino nelle aree adiacenti. Si tratta di aree oggetto di rimboschimento, dove c’è anche una pineta.

Il rischio è sia sul versante in direzione di Pescasseroli sia in quello di Pescina. Al momento le forze dell’ordine si stanno attivando per cercare di capire se si tratta di una zona raggiungibile con i mezzi da terra.

Maltempo: Coldiretti, 53 fulmini pericolosi nell’estate 2022

+83% rispetto allo scorso anno, si moltiplicano eventi estremi

Nell’estate del 2022 si sono contati dal punto di vista climatologico già ben 53 fulmini pericolosi che hanno colpito a macchia di leopardo da nord a sud della Penisola. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di maltempo che si è manifestata con fulmini killer che hanno provocato vittime. Si tratta, sottolinea la Coldiretti, di “quasi il doppio (+83%) rispetto ai fulmini che si sono abbattuti nello stesso periodo

dello scorso anno, a conferma della tendenza alla moltiplicazione di eventi estremi nella Penisola. Siccità, grandinate, bombe d’ acqua e tempeste di vento quest’anno hanno provocato vittime e danni in città e campagne dove le perdite ammontano ad oltre 6 miliardi di euro per effetto di un calo del 10% della produzione agricola nazionale”.