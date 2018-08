Cacciatore finisce in un dirupo per salvare il suo cane, recuperato dai soccorsi

Magliano De’ Marsi. Durante una battuta di caccia, un cacciatore è finito in un dirupo per salvare il suo cane. Nella giornata di ieri infatti un uomo è stato costretto a risalire il costone di una discarica, nei pressi di Magliano de’ Marsi, per tentare di salvare e recuperare il suo cane.

Una volta salito nel dirupo, il cacciatore è rimasto bloccato. L’uomo a quel punto è stato costretto a chiamare i soccorsi che l’hanno recuperato attraverso le manovre di corda messe in atto dai vigili del fuoco. Il cacciatore non ha riportato nessuna ferita, ma solo tanta paura per l’accaduto.