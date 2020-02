Bus in fiamme sull’autostrada, paura tra i passeggeri. Lunghe code e traffico bloccato (video)

Avezzano. Autobus in fiamme in autostrada. Questa mattina, un bus partito da Avezzano e diretto a Roma ha preso fuoco intorno al chilometro 65,900 della A24, subito dopo il bivio dell’A25. Non ci sono stati feriti ma solo tanta paura. I pochi passeggeri presenti sono stati tempestivamente fatti evacuare dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Avezzano. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

L’incidente ha bloccato il traffico. È stata segnalata una coda di un chilometro e traffico momentaneamente bloccato sull’autostrada A24 tra il bivio A24/A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo. Veicoli in coda anche in direzione Roma-Teramo, tra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara, per il fumo che ha invaso anche l’altra carreggiata.