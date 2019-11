Avezzano. “Sempre più disservizi per i trasporti abruzzesi”. Questo il commento di Silvio Paolucci, consigliere regionale Pd, che ieri ha denunciato l’ultimo disservizio Tua in ordine di tempo. Il disservizio a danno dei pendolari è avvenuto ieri, in tarda serata, nel tratto autostradale tra la Marsica e il capoluogo.

“Ennesimo autobus rotto, qui la tratta Avezzano-L’Aquila”, ha commentato Paolucci, “chiediamo alla giunta lenta di svegliarsi dal letargo. Ancora una volta chiedo di velocizzare la commissione d’inchiesta su Tua”. I disagi per i pendolari marsicani sono all’ordine del giorno. Gli autobus in panne restano fermi su strade e autostrade con problematiche per chi viaggia.