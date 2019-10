Torneo di Burraco solidale all’Aia dei Musei per il Madagascar, ecco come partecipare

Avezzano. Domenica dalle 16 all’Aia dei Musei si svolgerà il torneo di Burraco. L’importo raccolto dalle iscrizioni verrà donato al Granello di Senape per il progetto Madagascar. L’idea del “Granello di Senape” nasce nel 1988 da un gruppo di amici convinti che il loro sogno di un mondo migliore, più giusto, fosse lo stesso della maggior parte degli abitanti del pianeta, condannati a sopravvivere nella povertà, nell’esclusione, nell’oppressione, da sistema brutale ed ingiusto.

Sulla convinzione che quel sogno fosse concretamente realizzabile, il “Granello di Senape” è divenuto Associazione nel 1995 e da quel giorno è cresciuto piuttosto velocemente sia nel numero delle persone che hanno scelto di farne parte, sia nel numero dei progetti via via attivati. L’Associazione è da anni al fianco dei poveri, degli esclusi, degli oppressi con progetti nei campi dell’educazione, della salute, della cooperazione economica e della formazione che si realizzano in Costa d’Avorio, Rwanda, Mali e Madagascar oltre che in Italia con un bellissimo progetto per le Donne Vittime della Tratta.

L’associazione è presente ed attiva in Madagascar dal 2003 e, attraverso l’associazione di volontariato malgascia “Loharano” sostiene una equipe locale che promuove, organizza e sostiene gruppi di famiglie che realizzano progetti di intervento in ambito sociale basandosi sulla condivisione di esperienze e risorse. Le zone in cui attualmente il “Granello di Senape” opera sono: la capitale Antananarivo, nei sobborghi di Itaosy e più precisamente nei quartieri di AmbodifisaKa ed Andohatanjona dove sono presenti ampie sacche di povertà estrama e di disagio, dove sono molto diffuse malattie come malaria, tubercolosi e Aids, casi di malnutrizione e denutrizione.

La situazione igienico sanitaria è disastrosa, anche a causa di una mentalità non attenta a questo problema.

Di qui la necessità di dotare il quartiere di un centro sanitario/sala parto che dopo mille difficoltà soprattutto burocratiche, è stato inaugurato nel novembre 2017, anche se con personale medico ridotto e materiale scarso. L’Associazione del “Granello di Senape” di Avezzano ha organizzato questo torneo in collaborazione con l’Associazione Amici del Burraco e con l’Aia dei Musei per raccogliere fondi affinchè venga garantita la presenza dei dottori e delle ostetriche tutti i giorni ed anche di notte, assicurando l’assistenza e soprattutto l’igiene alle donne durante il parto.