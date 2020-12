Buoni spesa del Governo per le famiglie in difficoltà, ecco quando presentare le domande ai comuni

Avezzano. Arrivano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà. E’ arrivata direttamente dal Governo la seconda ondata di fondi per i Comuni destinati a persone e nuclei familiari che stanno attraversando con difficoltà questo periodo di pandemia. Ogni Comune, seguendo le linee guida del Governo, ha stilato un avviso pubblico ed erogato dei ticket volti a integrare il reddito familiare per quanto attiene la gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità. I buoni, che variano a seconda della composizione del nucleo familiare, dovranno essere spesi nei negozi del territorio per acquistare pane, pasta, pomodoro, ma anche carne e pesce.

Dovranno essere richiesti entro il 15 dicembre i buoni spesa al Comune di Avezzano. La richiesta, come specificato nel modulo presente sul sito del Comune di Avezzano, dovrà essere inviata all’indirizzo [email protected] o consegnata all’ufficio servizi sociali del Comune di Avezzano. I buoni saranno spendibili entro il 31 gennaio.

A Luco dei Marsi è stato già emesso il bando per “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed è riservato a famiglie in effettiva difficoltà. La priorità sarà riservata a coloro che non ricevono già altre forme di sostegno pubblico. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 o via pec – [email protected] – o in Comune. Scadranno giovedì i termini per la richiesta di accesso ai buoni spesa a Tagliacozzo. I moduli dovranno essere presentati entro le 12 all’ufficio protocollo – aperto il lunedì, mercoledì o venerdì – oppure tramite mail all’indirizzo [email protected]

Anche a Carsoli il termine ultimo per le domande, da scaricare dal sito dell’ente, è stato fissato per giovedì. I modelli dovranno essere compilati e consegnati o all’ufficio protocollo o all’indirizzo [email protected]

A Civitella Roveto c’è tempo fino a venerdì, invece, per fare richiesta di accesso ai buoni alimentari. Gli interessati dovranno fare istanza all’ente entro le 12 o tramite mail all’indirizzo [email protected] o direttamente negli uffici comunali. L’amministrazione ha precisato che nel caso di necessità diverse da quelle alimentari, come per esempio le spese per i farmaci, ci si attiverà per concedere ugualmente un sostegno economico.

E’ necessario presentare la richiesta di accesso ai buoni entro venerdì ad Aielli. Le domande dovranno pervenire via mail all’indirizzo [email protected] o a mano negli uffici comunali. San Vincenzo Valle Roveto ha emesso il bando che scadrà il 15 dicembre con domande disponibili sul sito internet dell’ente o nei negozi da presentare via mail – [email protected] – o al piano terra del comune.

Sante Marie ha già preparato i buoni che potranno essere assegnati previa domanda – da inviare a [email protected] o presentare in municipio entro il 23 dicembre – alle famiglie che ne hanno bisogno. Il Comune di Pescina sta ultimando l’avviso che verrà emesso a partire dai prossimi giorni