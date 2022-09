Buoni per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, ultimi giorni per presentare domanda

Balsorano. Il Comune di Balsorano eroga nuovi sostegni per le famiglie bisognose del paese. C’è tempo fino al 30 settembre per presentare le domande e ottenere dall’ente i buoni per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

I ticket, che verranno consegnati alle famiglie previa documentazione, potranno essere spesi negli esercenti del paese che hanno aderito fino e non oltre venerdì 30 settembre. Sono diversi i comuni del territorio marsicano che, dalla prima fase dell’emergenza Covid, hanno ottenuto dal Governo dei sostegni da ridistribuire sul territorio. La pandemia ha messo a dura prova diversi nuclei familiari che si sono trovati senza introiti per andare avanti e per pagare le bollette. Per questo i Comuni, grazie ai sostegni statali, sono potuti intervenire con i bonus alimentari. Si tratta di ticket il cui importo varia in base al numero dei componenti della famiglia che possono essere spesi per acquistare beni di prima necessità nei negozi del paese che hanno dato la loro disponibilità a riceverli. Gli ultimi buoni spesa nel Comune di Balsorano potranno essere spesi entro fine mese. L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Antonella Buffone, ha emanato un avviso pubblico grazie al quale sono stati raggiunti tutti i cittadini interessati dalla misura di sostegno.

“Nell’ambito del sostegno alle famiglie per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità”, ha comunicato l’amministrazione comunale di Balsorano, “si comunica che i buoni per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità (buoni spesa covid-19) potranno essere ‘spesi’ negli esercenti aderenti fino e non oltre venerdì.