Buonasanità all’Ospedale di Avezzano. Spasmodici tentativi di salvare la vita ad un uomo nel giorno di Santo Stefano

Avezzano. Un caso di buonasanità, purtroppo concluso poi male nel giorno di Santo Stefano per Luigi Liberati 74 anni di Avezzano, giunto in gravissime condizioni al reparto malattie infettive. Un malore improvviso durante le festività che ha caratterizzato il reparto intero dell’Ospedale da una task force di assoluta efficienza tanto che la famiglia dello scomparso ha voluto comunque evidenziare attraverso le nostre colonne. La moglie prof.ssa Maria Gabriella Martignetti, (docente presso l’Istituto Argoli di Tagliacozzo) i figli Luigi Maria e Maria Ludovica, nel dolore più profondo hanno però voluto esprimere pubblicamente la loro riconoscenza al dott. Maurizio Paolini dirigente medico del reparto, a tutto lo staff infermieristico per l’assistenza e per ogni tentativo compiuto spasmodicamente nell’intento di salvare la vita al povero Luigi, nonostante la festività in corso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’uomo ha lasciato questo mondo e la sua famiglia che tanto lo ha amato, alla quale esprimiamo tutto il cordoglio del gruppo QuotidianiLive.

@danieleimperiale