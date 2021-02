Buon compleanno Pietro Taricone, il guerriero dal cuore d’oro avrebbe compiuto 46 anni

Trasacco. Avrebbe compiuto ieri 46 anni Pietro Taricone, “O guerriero”, uno dei personaggi più amati della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

Divenuto famoso per aver partecipato alla prima edizione del reality, condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani, sua fiamma dentro la casa più spiata d’Italia, è morto nel giugno del 2010 in seguito a un lancio con il paracadute. Un personaggio celebre non solo per i suoi muscoli da palestrato, la sua aria sbruffona, ma anche per la sua ironia e intelligenza, proponendo un personaggio insolito, in mezzo a quella insolita compagnia che erano i ragazzi del Gf Uno.

Veniva definito come ragazzo speciale, tutto il contrario di quello che appariva nella casa di Cinecittà. Dietro la scorza dura e coatta del palestrato, del donnaiolo, del morto di fama, c’era un ragazzo sensibile che si interrogava sul significato di quella sua esplosione mediatica: si poneva delle domande, inseguiva consigli, cercava di sfuggire alla spietatezza del baraccone televisivo.

Originario di Trasacco, dove tornava spesso dai suoi amici più stretti, a distanza di 10 anni dalla sua scomparsa lascia ancora un ricordo indelebile. Oggi il suo compleanno, 46 candeline che Pietro avrebbe spento sulla torta circondato dall’affetto dei suoi amici e dall’amore della sua famiglia.

Era il 28 giugno quando ‘O guerriero’ si era recato a Terni per frequentare un corso di sicurezza in volo di livello intermedio. Si era lanciato da un’altezza di 1.500-2.000 metri e a circa 1.200 si era regolarmente aperto il paracadute ad ala. La frenata finale era stata però compiuta a un’altezza vietata dalle normativa (una ventina di metri), troppo in basso, e secondo una tecnica considerata particolarmente rischiosa. L’attore era così finito a terra con violenza. Soccorso e rianimato sul posto dal personale del 118 era stato quindi trasportato in ospedale con gravissime lesioni alla testa, all’addome e agli arti inferiori, unite a emorragie definite “importanti” dai medici. Fu sottoposto a un’operazione durata diverse ore.