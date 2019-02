Bufera in giunta a Tagliacozzo, il sindaco revoca le deleghe alla Marletta. L’ex assessore: “no comment”

Tagliacozzo. E’ bufera in giunta comunale a Tagliacozzo. Il sindaco Giovagnorio ha infatti revocato l’assessorato a Manuela Marletta, che deteneva le deleghe alle Politiche sociali, all’Edilizia scolastica, all’Edilizia cimiteriale, alle Frazioni e alla Toponomastica.

La decisione era nell’aria da settimane visto che in più occasioni l’esponente di giunta non si era allineata alle scelte della giunta comunale manifestando una certa autonomia decisionale. Potrebbe essere questo il motivo della decisione che muove gli equilibri all’interno dell’esecutivo. Nei prossimi giorni sarà necessario trovare un nuovo assetto che garantisca una maggioranza solida anche in consiglio comunale. Per il rispetto delle quote rosa dovrebbe entrare in giunta una donna. L’unica consigliera senza nessuna poltrona è Alessandra Di Girolamo. Se la consigliera dovesse accettare l’incarico, la scelta garantirebbe alla maggioranza una tenuta numerica in consiglio per il proseguo dell’attività amministrativa. In caso contrario sarà necessario mettere mano a un rimpasto più complesso.

Da parte sua l’ex assessore Marletta si è trincerata dietro a un No comment: “Oggi non rilascio dichiarazioni”, ha spiegato la consigliera comunale, “ma parlerò presto”.

In questo articolo non ci sono dichiarazioni del sindaco poiché da quasi tre mesi l’amministrazione comunale di Tagliacozzo ha avviato un’azione di censura di questa testata e di tutti i giornalisti che ne fanno parte non inviando più note e comunicati istituzionali e non. Nonostante ciò continueremo a garantire l’informazione su Tagliacozzo alle migliaia di lettori che ci visitano ogni giorno.