Capistrello dà l’addio a Bruno Lusi, fu per anni revisore di conti di partecipate e comuni marsicani

Capistrello. E’ morto ieri, all’età di 76 anni, Bruno Lusi, ex amministratore comunale, revisore dei conti in diverse partecipate e in numerosi comuni del territorio. Lusi, che aveva lottato per anni contro una malattia che sembrava ormai sconfitta e poi si è riaffacciata negli ultimi mesi, sul finire degli anni ’80 e a cavallo con gli anni ’90 era stato in amministrazione prima come assessore e poi come consigliere. Dal partito socialista era migrato al Partito democratico sempre con occhio attento a quello che accadeva nella Marsica e in Abruzzo.

Nella sua attività professionale aveva ricoperto il ruolo di revisore contabile alla Segen, alla Asl e in numerosi comuni del territorio. Sposato con Antonietta Loconsono, ex dipendente Inail attualmente il pensione, lascia due figli, Alessandro, dipendente della clinica Di Lorenzo e consigliere comunale nel Comune di Capistrello, Cristina, impiegata Inail, e tre nipotine alle quali era molto legato.

Questo pomeriggio alle 16 nella parrocchia di Capistrello si svolgeranno i funerali. Il circolo Pd di Capistrello ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Lusi.