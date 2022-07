Brownies con cioccolata belga senza glutine pronto in cinque minuti, ecco la ricetta

Volete provare un dolce senza glutine pronto in cinque minuti? La Schär ha pensato a una novità per voi: il brownies con cioccolata belga al quale sarà difficile resistere. Se avete degli invitati a cena e volete preparare un dolce veloce da servire a tavola basta passare alla Farmacia De Bernardinis e troverete un preparato per realizzare in cinque minuti degli squisiti brownies senza glutine da abbinare a una pallina di gelato alla vaniglia e servire direttamente in tavola.

La preparazione è semplicissima. Basta versare il contenuto della busta in una terrina, aggiungere il latte e mescolare velocemente evitando che si creino dei grumi. Una volta che il composto sarà omogeneo bisognerà accendere il forno e farlo preriscaldare a 180 gradi. Nel frattempo bisognerà coprire una teglia bassa con la carta forno e poi versarci dentro il composto cercando di livellarlo al meglio.

Quando sarà pronto basterà tagliarlo in modo da realizzare diversi quadrati che poi andranno sistemati uno a uno su dei piattini da dolce e guarniti con gelato alla vaniglia e alla crema e della panna. Prima di portarlo in tavola chi vorrà potrà anche aggiungere un’amarena sciroppata. Il brownies con cioccolata belga, senza glutine, senza frumento, senza uova e senza olio di palma, conquisterà tutti, celiaci e non.

