Brillante tesi di laurea in Infermieristica per la giovanissima Laura Corsi di Trasacco

Trasacco. Un lungo lavoro su “Processo di Nursing in paziente con resezione ileale per neurofibroma e complicanze emorragiche”, l’attesa della discussione e poi il voto finale: 110 su 110.

Grande soddisfazione per la giovanissima Laura Corsi di Trasacco che, nonostante le numerose difficoltà legate all’emergenza covid, è riuscita a concludere il suo corso di laurea in Infermieristica all’università degli studi dell’Aquila portando una ventata di orgoglio e soddisfazione in casa.

Ora per Laura si aprirà il mondo del lavoro e il suo contributo, mai come in questo momento, sarà veramente importante. Un grande augurio per il risultato raggiunto dalla sua famiglia.