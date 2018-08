Brif Braf, nasce ad Avezzano il villaggio dei ragazzi tra teatro, laboratori e letture animate

Avezzano. Nasce ad Avezzano, nel parco di Villa Torlonia, “Brif Braf“, il villaggio dei ragazzi che sabato 25 agosto animerà per un’intera giornata gli spazi di Villa Torlonia ad Avezzano.

Un villaggio dedicato al teatro, circo, laboratori e letture animate.

Ma non solo, “Brif Braf” è un’occasione di incontro per bambini, ragazzi e famiglie in un contesto progettato per loro e a loro dedicato, per passare del tempo insieme a scoprire tante forme di sano divertimento creativo e conoscere il mondo del teatro.

Sabato, alle ore 10.30, è in programma “Circobus“, lo spettacolo e laboratorio di circo a cura del Teatro “Brucaliffo”. Alle 16.30 invece spazio alle letture sul tappeto con “L’albero delle storie“, a cura del Gruppo Volontarie di Avezzano “Nati per Leggere”. Sarà poi la volta, alle 18.00, dello spettacolo teatrale “Sapore di Pane” a cura de “Il volo del coleottero” Teatro-Musica.

Brif Braf si svolge con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Avezzano ed è inserito nella rassegna “Teatro Villa Torlonia 2018” all’interno degli Eventi Estate Comunali.

La partecipazione alle attività dell’intera giornata è libera e gratuita per tutti.

Per i bambini più piccoli è necessaria la presenza di un adulto durante le attività.