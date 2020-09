Brif Braf, ad Avezzano torna il villaggio dei ragazzi

Avezzano. Torna anche quest’anno ad Avezzano per la sua quarta edizione BRIF BRAF Il villaggio dei ragazzi, l’evento artistico e creativo ideato e organizzato da Il volo del coleottero Teatro Musica.

“L’appuntamento, ormai diventato una tradizione, sarà realizzato anche quest’anno nonostante gli ostacoli e i limiti legati al periodo che stiamo vivendo. Sono molte le difficoltà di natura organizzativa, sociale ed economica che la nostra struttura ha dovuto affrontare durante il periodo di lockdown, ma la richiesta di rimetterci in moto appena possibile da parte di molti nostri utenti è stata per noi motore di entusiasmo e speranza così, dopo aver sperimentato a luglio e ad agosto nuove formule di gestione dei laboratori teatrali, abbiamo deciso di raccogliere anche la sfida di un evento che coniugherà creatività, divertimento, nel rispetto di tutte le norme sanitarie previste. Con questa edizione di BRIF BRAF vogliamo salutare questa strana estate e augurare un buon inizio di anno scolastico e artistico ai bambini, ai ragazzi e agli adulti in un contesto progettato per loro e a loro dedicato. Questo è il nostro modo per INCONTRARCI di nuovo, da nuovi, per scambiarci energie positive e belle speranze per il futuro!” dichiara Francesco Sportelli, direttore artistico de Il volo del coleottero Teatro Musica.

Un intero pomeriggio nel quale sarà realizzato un laboratorio teatrale per bambini e ragazzi, letture per i piccoli e per quest’anno novità per i “grandi”: narrastorie spazi aperti a giovani e adulti, per ascoltare i racconti di libri scelti dai nostri narratori e per finire grande festa per tutti con il circobus.

Tutte le attività si svolgeranno DOMENICA 13 SETTEMBRE presso gli spazi del teatro di San Rocco ad Avezzano e prevedono una prenotazione obbligatoria e posti limitati per garantire una migliore organizzazione in relazione al rispetto delle norme sanitarie in vigore.

E’ previsto un INGRESSO UNICO GIORNALIERO dai 4 ai 17 anni con un contributo consigliato di 8 euro a sostegno del progetto e delle attività dell’associazione.

Per tutte le attività è obbligatorio l’uso della mascherina.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

DOMENICA 13 SETTEMBRE

– ore 16.00 NEL PAESE DEL TEATRO Laboratorio Teatrale (4-17 anni, divisi per età)

a cura di IL VOLO DEL COLEOTTERO

– ore 17.30 L’ALBERO DELLE STORIE – Letture all’aria aperta (4-11 anni, divisi per età)

a cura di VIENI VIA CON ME

– ore 17.30 NARRASTORIE – Ti racconto un libro (dai 12 ai 99 anni)

a cura di IL VOLO DEL COLEOTTERO

– ore 18.30 CIRCOBUS – Laboratorio di circo (per tutti)

a cura di Teatro BRUCALIFFO

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE NECESSARIA

Tel/WhatsApp 349.6057192 – [email protected]

Si ringaziano: Vieniviaconme – lettere e caffè , Teatro Brucaliffo, don Adriano Principe, per la gentile concessione degli spazi che ospiteranno le attività.