Bottiglie, nastri e cartacce davanti alla chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta: la denuncia del sindaco (FOTO)

Magliano de’ Marsi. Bottiglie di vetro, nastri spara coriandoli, cartacce, rifiuti di plastica, cicche, petali e riso. Questo è tutto ciò che stamattina è stato trovato a terra di fronte alla chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta nella frazione di Rosciolo del comune di Magliano de’ Marsi dove ieri è stato celebrato un matrimonio.

“Carissimi Simone e Carla, non so precisamente chi siate”, ha scritto il sindaco Pasqualino Di Cristofano, “vi auguro con sincerità ogni bene nel vostro cammino di Vita insieme ma la ‘nostra’ Santa Maria in Valle Porclaneta, uno dei monumenti religiosi più belli della nostra regione non merita di essere lasciata così”.

“Al momento della prenotazione avete sottoscritto un impegno a non deturpare in nessun modo il luogo”, ha proseguito il primo cittadino, “eppure è stato fatto! Sarà stato qualche invitato accalorato? Non importa, andava almeno rimosso tutto! L’avete scelta per celebrare il vostro “giorno più bello” ma dovete lasciarla nel modo in cui l’avete trovata, perché solo così potrà continuare ad essere luogo scelto per altre centinaia di giorni più belli. Spero che vi arrivi il mio messaggio e vi attiviate immediatamente per ridare il giusto decoro alla chiesa del vostro si”.