Bottiglie di birra, sacchi di plastica e spazzatura: degrado alla pineta di Avezzano

Avezzano. Versa ancora in una situazione di grande degrado, abbandono e incuria la pineta di Avezzano. Nonostante sia uno dei luoghi più frequentati dagli avezzanesi di ogni età e soprattutto tra i runner e i più giovani.

Spazzatura lasciata sui tavoli, involucri di plastica, bottiglie di birra sparse ovunque, questa ormai la situazione in quello che dovrebbe essere non solo un luogo di aggregamento ma anche il polmone verde della città.

Le segnalazioni e le denunce arrivano ormai anche dagli stessi cittadini, che esasperati riportano la situazione via social. La speranza è non solo far redimere e far espiare la colpa a chi, con un grande gesto di inciviltà, ha abbandonato la spazzatura nel bosco, ma anche incentivare da parte dell’amministrazione comunale dei controlli più serrati, in modo da evitare in futuro scene come questa.