Pensili da bagno unici e originali? guardate quelli della Bottega di Mastro Fiore!

Se cercate degli arredi che possano rendere il vostro bagno un ambiente bello e funzionale, la scelta migliore può essere quella di rivolgersi ad una delle tante eccellenze artigiane che fanno grande il made-in-Italy. Una di queste è senza dubbio La Bottega di Mastro Fiore: nasce nel 1991 da un’idea di Fiore Pinardi, erede di una tradizione che, nella lavorazione del legno, si tramanda da padre in figlio dal lontano 1888. L’attività inizia con la produzione di mobili e arredamento per interni, per poi svilupparsi, avvalendosi di una grande innovazione tecnologica, nel settore dell’arredo bagno.

I pensili sospesi realizzati da Mastrofiore, utilizzando materie prime di grande qualità, sono una delle soluzioni migliori per l’arredamento del bagno, in quanto permettono di creare un ambiente confortevole e rilassante, qualunque sia lo stile del bagno, evitando di avere una ambientazione troppo spoglia. Questi pensili sono capienti e nello stesso tempo molto versatili, danno la possibilità di disporre in modo ordinato tutti i vostri oggetti.

Praticità e stile sono le caratteristiche dei pensili sospesi Mastrofiore

Questi pensili, pensati e realizzati con forme semplici dallo stile contemporaneo, arredano e nello stesso tempo decorano la stanza da bagno grazie anche alla presenza di varie mensole interne.

Una scaffalatura nella quale si possono posizionare sia gli asciugamani che il resto della biancheria occorrente, oltre ai prodotti da bagno ed ai profumi.

Grazie alla loro facilità di fissaggio alle pareti, i pensili sospesi sfruttano tutti gli spazi disponibili in verticale e nello stesso tempo permettono di avere a disposizione spazi liberi sottostanti nei quali si possono inserire, in accordo ai propri gusti, delle cassapanche o altri tipi di mobili.

La gamma di pensili sospesi Mastrofiore comprende vari modelli tutti splendidi e minimalisti, realizzati in legno pregiato con venature naturali che li rendono ancora più preziosi. Elementi che sono perfettamente adattabili sia ad un bagno arredato in “arte povera” o in stile contemporaneo, i pensili sospesi si possono utilizzare sia con pareti color bianco, grigio o colorate oppure con delle mattonelle ad effetto mosaico. In alcuni casi si utilizzano dei pensili di colore chiaro per creare un effetto “chiaroscuro” con rivestimenti scuri.

Alcuni modelli di pensili sospesi Mastrofiore

La colonna Frame col 30 è composta da un modulo con ripiani interni che possono venire anche riposizionati, è dotata di una apertura destra o sinistra, in base alle proprie esigenze. Questo modello di pensile sospeso è disponibile in varie dimensioni grazie alla soluzione “su misura”.

Ideale per riporre in perfetto ordine le creme, i cosmetici e gli oggetti di uso comune per l’igiene personale, questa colonna si adatta perfettamente a tutte le tipologie di arredamento, con la possibilità di scegliere il “mood” che più si adatta al proprio stile.

Tra le varie possibilità, la finitura RocK garantisce di posizionare nel proprio bagno una colonna di grande resistenza e con colori che vanno dal sabbia al ghiaccio, dall’ardesia al tabacco.

Tra le altre finiture abbiamo l’effetto spazzolato, con colori che si rifanno nel modo più completo alle essenze naturali del legno, tra le quali il rovere miele e quello naturale e la testa di moro. Passando a quelle più intense come il nero profondo e l’antracite.

Per chi desidera una soluzione adatta ad un bagno moderno la scelta può ricadere su un pensile bagno “Alaska Styile” nel quale si ritrovano i paesaggi del nord con i boschi di betulle. Tra i colori abbiamo il bianco, il fumé ed il noce.

Chi sceglie la finitura Trend, che si ispira ai manti delle zebre, inserisce nel proprio ambiente bagno dei pensili più sobri e minimali, sia che si vada sulla versione Makassar che su quella grey o tundra. Per concludere, il laccato, ideale anche per l’abbinamento con mobili da bagno in stile “vintage“. Questa tipologia di finiture e modelli è disponibile anche per la serie Frame Col 40.

Nella versione “Rock” le superfici esterne sono ricoperte con decorativi melaminici, mentre l’interno è in mdf. La versione “spazzolato” ha un esterno con un trattamento protettivo ad alta resistenza effettuato con vernici ecocompatibili mentre l’interno è realizzato con listelli di abete e di pioppo.