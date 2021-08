Botte da orbi tra cognati per commentare gli Europei di calcio, due denunciati

Rocca di Mezzo. Gli animi si sono accesi parlando di calcio: nello specifico, commentando gli Europei. Poi sono arrivate le urla, il baccano. E alla fine le botte, prima in casa e poi sulla strada.

Ha dell’incredibile quanto accaduto l’altra sera, intorno a mezzanotte e mezza, a Rocca di Mezzo tra due cognati. Provvidenziale l’arrivo di un carabiniere che ha cercato di riportare la calma, seppur difficilmente.

I due hanno cominciato a litigare in un’abitazione del centro del paese in questo momento molto popolato, per via della presenza di tanti turisti. Ad allertare il 112 sono stati dei residenti preoccupati per il rumore e le urla. Sul posto è arrivato il brigadiere Michelangelo Matone che si è ritrovato davanti ai due uomini che continuavano a darsele di santa ragione.

Quando i due hanno cominciato a litigare e a picchiarsi in strada sono intervenuti anche dei vicini che hanno provato in tutti i modi a dividerli ma i due uomini, evidentemente in preda ai fumi dell’alcol, hanno continuato comunque ad aggredirsi con calci e pugni.

Alla fine sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cerchio. Protagonisti della vicenda sono due romani, uno di 49 e uno di 51 anni. Entrambi sono tornati ora a casa.

Durante la lite uno dei due è rimasto ferito ma ha rinunciato alle cure dei sanitari. L’altro invece se l’è cavata con gli abiti strappati. Per entrambi è scattata la denuncia per disturbo della quiete pubblica e la sanzione per ubriachezza molesta.