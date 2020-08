Botta e risposta in consiglio a Capistrello sugli equilibri di bilancio 2020

Capistrello. Clima teso sulla salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale del bilancio per il 2020 durante il consiglio comunale di Capistrello. Durante i lavori dell’assise civica, che seguiva quelli della seduta precedente, il consigliere comunale del gruppo “Una buona idea”, Vittorio Silvestri, ha battibeccato con gli esponenti della maggioranza accusandoli di non mostrare le carte e di conseguenza di non permettere ai membri dell’amministrazione di poter essere informati su quello che accade.

“Ho rappresentato il mio disappunto per la gestione della cosa pubblica”, ha commentato il consigliere Silvestri, “soprattutto per quello che riguarda l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Purtroppo ho dovuto constatare che neanche gli assessori erano informati tanto che hanno dichiarato apertamente di non aver letto in modo approfondito le carte. Inoltre ho ribadito anche la mia contrarietà per quel che riguarda l’accesso al registro del protocollo generale del comune da parte dei consiglieri comunali”.

Già attraverso una lettera, datata 28 luglio, Silvestri aveva chiesto al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale, perchè in qualità di consigliere non avrebbe potuto visionare gli atti. “Ho anche fatto presente che l’articolo 43 del testo unico degli enti locali da la possibilità ai consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato”, ha concluso il consigliere, “per questo in qualità di consigliere ho diffidato il sindaco, il presidente del consiglio il segretario comunale a impedirmi di visionare il protocollo generale del comune”.