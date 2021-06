Borse lavoro per le manutenzione delle aree esterne a Pescina, al via i lavori

Pescina. Iniziano già a vedersi i risultai del lavoro delle persone reclutate dal Comune con un bando di borse-lavoro con cui si è riusciti ad avere “6 unità di forza lavoro per mantenere, manutentare laddove è possibile luoghi ed edifici sia nella pulizia e nel decoro che nel ripristino ambienti e collaborazione con il resto dei dipendenti comunali”.

A comunicarlo è il sindaco Mirko Zauri che spiega: “Al momento sono in servizio 5 unità. È noto a tutti che il nostro comune ha solo due persone che prestano manutenzione esterne e a volte è impossibile essere presenti in più punti.

Si è fatta una programmazione per portare più decoro alla nostra città, anche se ci vorrebbe un esercito, ma al momento posso garantirvi che le nuove forze hanno una forza di volontà come l’esercito e seppur scusandoci di qualche ritardo ma l’impegno è quello di risolvere il più possibile anche nel chiedere sostegno a tutti i cittadini come già qualcuno fa autonomamente e lo ringrazio di cuore”.