Borse lavoro per i cittadini in situazioni di svantaggio nel Comune di Carsoli

Carsoli. Borse lavoro per i cittadini in situazioni di svantaggio. Il Comune di Carsoli ha aderito all’iniziativa della comunità montana montagna Marsicana finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con difficoltà economiche. Come già avvenuto in altri comuni del territorio, attraverso l’attivazione delle borse lavoro si vuole da una parte aiutare i residenti in situazioni di disagio e dall’altro sostenere l’ente con lavori di manutenzione ordinaria.

Con il progetto delle borse lavoro sono stati assegnati al Comune di Carsoli 6.336euro per il 2019 e per il 2020. Grazie a questo finanziamento il sindaco Velia Nazzarro ha già attivato dei progetti analoghi negli anni passati. Ora con i fondi rimasti ha deciso, insieme alla sua amministrazione, di attivare altre 4 borse lavoro della durata di 3 mesi ciascuna. Ogni residenti che aderirà al progetto percepirà 300 al mese, per quattro mesi.

L’attività lavorativa, che avrà anche una copertura assicurativa, sarà tutta incentrata sul settore dell’igiene ambientale e della manutenzione del paese e delle sue frazioni. Il Comune ha redatto degli avvisi pubblici rivolti ai cittadini interessati che vogliono aderire alle borse lavoro. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso sul portale istituzionale dell’ente.